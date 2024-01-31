"Барыс" потерпел шестое поражение в КХЛ подряд

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на своей арене уступил в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды выступили хоккеисты омского "Авангарда".

Первый гол забил "Барыс". Хоккеист астанчан Аркадий Шестаков в равенстве открыл счет на 17-й минуте игры. После, на 27-й минуте игрок "Авангарда" Гуляев с передачи Прохоркина и Юрчо в равенстве сравнял. На 31-й минуте игроки российской команды вышли вперед благодаря удачно заброшенной шайбе Прохоркина с передачи Чмыхова и Рейнгардта. Точку в игре поставил игрок омского клуба Бойков, поразивший цель с передачи Жафярова на 60-й минуте.

Напомним, что следующая игра "Барыса" так же пройдет на домашнем льду. 4 февраля столичная команда примет у себя хабаровский ХК "Амур".

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