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Евгений Малкин забросил шайбу в свои пустые ворота в матче НХЛ (видео)

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Евгений Малкин
Евгений Малкин. Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Питтсбург Пингвинз" и "Аризона Койотис", передает NUR.KZ.

В третьем периоде "Койотис" вели со счетом 3:2 и получили отложенный штраф. До остановки в игре гости поменяли вратаря на шестого полевого хоккеиста.

Канадский защитник "Пингвинз" Крис Летанг начал атаку и отдал пас назад на Евгения Малкина. Российский форвард неудачно обработал шайбу, которая после касания его клюшки залетела в пустые ворота. По правилам гол был записан на канадского нападающего Лоусона Круза — именно он последним коснулся шайбы из игроков "Койотис".

В итоге матч завершился победой хозяев со счетом 5:2. После встречи Летанг взял на себя ответственность за курьезный гол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057036-evgeniy-malkin-zabrosil-shaybu-v-svoi-pustye-vorota-v-matche-nhl-video/

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