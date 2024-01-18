Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сопернику "Барыса" по плей-офф КХЛ засчитали четыре технических поражения

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Сибирь" допустили превышение легионеров в заявке на отдельно взятые матчи и им было засчитано техническое поражение, среди тех матчей есть встречи с казахстанским "Барысом" передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу астанинской команды.

В матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги №2 «Авангард» - «Сибирь», №13 «Барыс» - «Сибирь», №30 «Сибирь» - «Барыс», №39 «Сибирь» - «Автомобилист» хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение спортивного регламента – превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок». Данный статус в указанных матчах имели следующие спортсмены: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Фёдор Гордеев и Тревор Мёрфи.

В соответствии с регламентом КХЛ на клуб налагается денежный штраф, а результаты матчей аннулируются. Хоккейному клубу «Сибирь» засчитываются технические поражения.

В матчах №13 и №30 «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме и серии буллитов соответственно, заработав по одному баллу. Копилка астанчан теперь пополнится двумя дополнительными баллами.

Таким, образом, столичный клуб на данный момент занимает 11-ое место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2056154-soperniku-barysa-po-pley-off-khl-zaschitali-chetyre-tehnicheskih-porazheniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.