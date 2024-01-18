Сопернику "Барыса" по плей-офф КХЛ засчитали четыре технических поражения

Хоккейный клуб "Сибирь" допустили превышение легионеров в заявке на отдельно взятые матчи и им было засчитано техническое поражение, среди тех матчей есть встречи с казахстанским "Барысом" передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу астанинской команды.

В матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги №2 «Авангард» - «Сибирь», №13 «Барыс» - «Сибирь», №30 «Сибирь» - «Барыс», №39 «Сибирь» - «Автомобилист» хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение спортивного регламента – превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок». Данный статус в указанных матчах имели следующие спортсмены: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Фёдор Гордеев и Тревор Мёрфи.

В соответствии с регламентом КХЛ на клуб налагается денежный штраф, а результаты матчей аннулируются. Хоккейному клубу «Сибирь» засчитываются технические поражения.

В матчах №13 и №30 «Барыс» уступил «Сибири» в овертайме и серии буллитов соответственно, заработав по одному баллу. Копилка астанчан теперь пополнится двумя дополнительными баллами.

Таким, образом, столичный клуб на данный момент занимает 11-ое место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка.

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