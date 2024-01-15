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"Барыс" потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ

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Хоккеисты "Барыса". Командное фото
Хоккеисты "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на домашнем льду всухую уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Шайбы забросили Никита Попугаев (11 минута), Андрей Алтыбармакян (31) и Трой Джозефс (39).

Для "Барыса" поражение стало четвертым подряд. В активе астанчан 40 очков после 50 матчей, они продолжают занимать последнее место в таблице Восточной конференции. Следующую встречу казахстанская команда проведет на своем льду 16 января против уфимского "Салавата Юлаева".

"Лада" одержала вторую победу кряду. Тольяттинцы набрали 63 очка за 53 матча и поднялись на четвертое место на Востоке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2055645-barys-poterpel-chetvertoe-podryad-porazhenie-v-khl/

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