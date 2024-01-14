"Номад" стал победителем Континентального кубка 2024

Хоккейный клуб "Номад" (Астана) второй раз в своей истории стал чемпионом международного турнира Континентальный кубок, который проходил в Уэльсе, передает NUR.KZ со ссылкой на Pro Hockey Ligasy.

«Номад», обыграл в основное время «Кардифф» (5:2) и «Хернинг Блю Фокс» (7:2) и заработал перед заключительным туром шесть баллов. В вечернем матче игрового дня «Катовице» уступил «дьяволам» из Уэльса (2:3), и теперь даже в случае победы над «Номадом» поляки не смогут догнать казахстанцев по очкам.

Таким образом, «Номад» досрочно стал победителем Континентального Кубка. Стоит отметить, что казахстанская команда добилась этого результата во второй раз в истории. В 2019 году первое место в финале турнира занял кокшетауский «Арлан».

По итогам двух дней лучшим бомбардиром финала в Уэльсе является Станислав Александров, на счету которого два гола и результативная передача. Никита Бояркин с коэффициентом надёжности 2 и 92,59% отражённых бросков входит в топ-2 вратаря турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.