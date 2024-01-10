"Барыс" по буллитам проиграл в дерби с "Ак Барсом"

Астанинский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде уступил казанскому "Ак Барсу" в матче, который называют "кошачьим дерби", передает NUR.KZ.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В пятиминутном овертайме в формате "три на три" команды также не забросили шайбу. В серии буллитов победу хозяевам принесла успешная попытка Кирилла Семенова. Голкипер гостей Андрей Шутов по ходу матча отразил 28 бросков в створ своих ворот.

"Барыс" потерпел третье поражение кряду. Астанчане набрали 40 очков после 49 встреч и остаются на 11-й позиции в Восточной конференции, опережая только владивостокский "Адмирал".

В активе "Ак Барса" теперь 58 баллов после 48 матчей. Казанцы поднялись на шестую позицию на Востоке.

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