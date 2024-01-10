Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" по буллитам проиграл в дерби с "Ак Барсом"

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Андрей Шутов
Андрей Шутов: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде уступил казанскому "Ак Барсу" в матче, который называют "кошачьим дерби", передает NUR.KZ.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В пятиминутном овертайме в формате "три на три" команды также не забросили шайбу. В серии буллитов победу хозяевам принесла успешная попытка Кирилла Семенова. Голкипер гостей Андрей Шутов по ходу матча отразил 28 бросков в створ своих ворот.

"Барыс" потерпел третье поражение кряду. Астанчане набрали 40 очков после 49 встреч и остаются на 11-й позиции в Восточной конференции, опережая только владивостокский "Адмирал".

В активе "Ак Барса" теперь 58 баллов после 48 матчей. Казанцы поднялись на шестую позицию на Востоке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2054698-barys-po-bullitam-proigral-v-derbi-s-ak-barsom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.