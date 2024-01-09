Женская сборная Казахстана по хоккею объявила состав на чемпионат мира-2024

Юношеская женская сборная Казахстана по хоккею уже неделю проходит учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира-2024, который стартует в Нидерландах 15 января, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

11 января сборная U-18 прибудет в Херенвен (Нидерланды), где уже 15-го числа проведет первый матч чемпионата мира в дивизионе IIA против Великобритании.

Тренерский штаб представил окончательный состав на предстоящий турнир, в заявку попали 20 игроков – 18 полевых и 2 вратаря:

Вратари: Вероника Агеева («Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Павловская («Актобе-2009»/«Жулдыз», Алматы).

Защитники: Эвелина Емцева, Вероника Халикова (обе - «Жулдыз», Алматы), Медина Кишекеева («Актобе-2008»/«Жулдыз»), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы, Дарья Хохлова, Полина Яковлева (все – «Торпедо»).

Нападающие: Малика Жунусова, София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все – «Торпедо», Усть-Каменогорск), Регина Какаулина, София Раковская, Шолпан Токкожа, Анастасия Филимонова (все - «Жулдыз», Алматы), Анна Климова, Рената Лившиц (обе -«Юность-Грация, Караганда).

С 15 по 21 января в Херенвене, Нидерланды пройдет женский юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе IIA. В рамках турнира наши девушки сыграют с командами Великобритании, Турции, Китая, Латвии и Нидерландов.

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