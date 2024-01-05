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Прервалась четырехматчевая победная серия "Барыса" в КХЛ

Опубликовано:

Момент хоккейного матча между "Трактором" и "Барысом"
Матч "Трактора" и "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на выезде уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел первое поражение за пять встреч, передает NUR.KZ.

Игра в России завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе "Трактора" отличились Никита Тертышный (6 минута, в большинстве), Александр Шаров (33), Данил Юртайкин (45), Виталий Кравцов (46) и Илья Карпухин (55). Единственную шайбу гостей забросил Нельсон Ножье (33).

В активе "Барыса" осталось 39 очков после 47 матчей. Астанчане по-прежнему занимают предпоследнюю, 11-ю, позицию в Восточной конференции КХЛ.

"Трактор" набрал 57 очков за 48 игр и поднялся на пятое месте на Востоке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2054172-prervalas-chetyrehmatchevaya-pobednaya-seriya-barysa-v-khl/

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