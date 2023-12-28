"Барыс" сенсационно обыграл одного из лидеров КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уверенно обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев по шайбе забросили Даниил Апальков (12 минута), Кирилл Савицкий (42, в большинстве), Энтони Камара (44), Алихан Омирбеков (46) и Давид Скленичка (49, в пустые ворота). Голкипер "Барыса" Эдди Паскуале был близок к шатауту, однако Михаил Гуляев отличился за гостей в концовке игры (57).

Для астанинской команды это вторая подряд победа под руководством нового тренерского штаба, который возглавляет Олег Болякин. "Барыс" набрал 35 очков после 44 матчей и поднялся с последней позиции в сводной таблице КХЛ. Однако казахстанский клуб по-прежнему замыкает Восточную конференцию.

В активе "Авангарда" осталось 59 очков после 43 матчей. Омичи занимают второе место на Востоке.

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