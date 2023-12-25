Шансы "Барыса" на плей-офф: какое место занимает хоккейный клуб в турнирной таблице

Столичный хоккейный клуб "Барыс" занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, но при этом продолжает борьбу за путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

На сегодняшний день астанинский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 33 очка. На данный момент было сыграно 43 матча, в которых одержано 13 побед (из них 6 в основное время, 4 в овертайме и 3 по буллитам). Также команда потерпела 30 поражений (23 в основное время, 5 в овертайме и 2 по буллитам).

Турнирная таблица КХЛ. Восточная конференция. Фото: сайт КХЛ

От зоны плей-офф "Барыс" отделяет 4 строчки и 14 баллов. На 8-ом месте Восточной конференции располагается новосибирская "Сибирь", с которой казахстанский клуб в нынешнем регулярном чемпионате сыграл пять раз и во всех матчах потерпел поражения.

На данный момент у команды сменился тренерский штаб, в третий раз по ходу этого сезона. Начинался игровой год у астанинского клуба под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки.

Ему на смену пришел главный тренер национальной сборной Казахстана Галым Мамбеталиев, который стал исполняющим обязанности.

Затем руководство "Барыса" назначило главным рулевым генерального менеджера Олега Болякина. При новом тренере хоккеисты в трех матчах одержали одну победу против "Сочи".

Всего "Барысу" остается провести 25 игр, из них 15 на домашнем льду и 10 на выезде.

Теоретические шансы на плей-офф у столичных хоккеистов сохраняются до сих пор. На данный момент еще ни одна команда не гарантировала себе место в борьбе за Кубок Гагарина.

До конца 2023 года "Барыс" проведет на своей арене два матча, против омского "Авангарда" (28 декабря) и челябинского "Трактора" (30 декабря).

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