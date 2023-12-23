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"Боевая игра была": новый главный тренер "Барыса" оценил домашнюю победу

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Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс"
Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Исполняющий обязанности главного тренера столичного клуба "Барыс" Олег Болякин прокомментировал домашнюю победу над "Сочи" в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный наставник команды заявил, что игрой своих подопечных он доволен.

"Хорошая боевая игра была. Всех болельщиков с победой, потому что наши болельщики заждались. Была не плохая у нас серия еще выездная по содержанию, в принципе. Ребята начали понимать те требования, которые им предъявляет тренерский штаб. По сегодняшней игре скажу так, некоторые игроки выпали пришлось вносить коррективы в конце игры. Сейчас будет время восстановиться и будем в дальнейшем готовиться на игры с "Авангардом" и "Трактором".

Напомним, 12 декабря "Барыс" назначил временным главным тренером генерального менеджера клуба Олега Болякина, который сменил на посту Галыма Мамбеталиева. Матч против "Сочи" стал для Болякина третьим в КХЛ. Ранее, столичный клуб под его руководством на выезде проиграл "Салавату Юлаеву" (Уфа) и "Нефтехимику" (Нижнекамск).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2052294-boevaya-igra-byla-novyy-glavnyy-trener-barysa-otsenil-domashnyuyu-pobedu/

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