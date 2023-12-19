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"Барыс" проиграл первый матч после возобновления сезона КХЛ

Опубликовано:

Аркадий Шестаков
Аркадий Шестаков: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на выезде уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча стала для команд первой после паузы на Матч звезд КХЛ и международный турнир в Санкт-Петербурге, где сборная Казахстана заняла третье место. В итоге "Салават Юлаев" выиграл со счетом 5:4 благодаря голам Павла Коледова (11-я минута), Николая Кулемина (15, 58 — в большинстве), Николя Мелоша (24 — в большинстве) и Егора Сучкова (27). У "Барыса" шайбы забросили Понтус Оберг (9), Энтони Камара (12), Аркадий Шестаков (45) и Евгений Рымарев (55 — в большинстве).

Поражение стало для астанчан третьим подряд. "Барыс" с 31 очком после 41 матча продолжает замыкать сводную таблицу КХЛ.

"Салават Юлаев" набрал 52 балла в 40 встречах и занимает третье место в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2051584-barys-proigral-pervyy-match-posle-vozobnovleniya-sezona-khl/

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