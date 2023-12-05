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Прервалась победная серия "Барыса" в КХЛ

Опубликовано:

Хоккеисты "Барыса"
Хоккеисты "Барыса": hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" на выезде уступил омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервал свою серию из двух побед, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У "Авангарда" отличились Иван Игумнов (3-я минута), Александр Филатьев (13), Дамир Шарипзянов (42, в большинстве), Иван Николишин (52) и Семен Чистяков (55, в большинстве). Единственную шайбу "Барыса" забросил Евгений Рымарев (25).

В активе астанчан осталось 31 очко после 39 матчей. Команда по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в Восточной конференции.

"Авангард" набрал 55 баллов за 38 встреч и догнал лидера Востока и сводной таблицы КХЛ — магнитогорский "Металлург".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2049307-prervalas-pobednaya-seriya-barysa-v-khl/

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