ХК "Барыс" назвал состав на выездную серию матчей КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил имена игроков, которые отправятся на выездную серию матчей "регулярки" Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Артём Королёв, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Даниил Апальков, Энтони Камара, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Батырлан Муратов, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей (по времени Астаны):

3 декабря в 20:00 "Северсталь" - "Барыс";

5 декабря в 19:30 "Авангард" - "Барыс";

7 декабря в 18:30 "Сибирь" - "Барыс".

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