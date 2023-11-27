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30 лет независимости Казахстана

"Барыс" проиграл в первом матче после дня рождения клуба

Опубликовано:

Аркадий Шестаков
Аркадий Шестаков: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уступил подмосковному "Витязю" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на то, что забросил первым, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Хозяева забросили первую и последнюю шайбы — усилиями Кирилла Савицкого (2-я минута) и Аркадия Шестакова (59, в большинстве) соответственно. У "Витязя" отличились Иван Савчик (4, в меньшинстве), Дерек Барак (11), Александр Дарьин (27), Скотт Уилсон (47) и Александр Яремчук (48).

При этом "Барыс" превзошел соперника по броскам в створ ворот (33:27) и выигранным вбрасываниям (29:28). Кроме того, астанинцы реже удалялись — три раза против пяти.

Отметим, что 26 ноября "Барыс" отметил 24-ю годовщину со дня основания клуба. Игра с "Витязем" стала первой для команды после этой даты.

После поражения в активе астанинцев осталось 27 очков после 36 матчей. "Барыс" по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в Восточной конференции. "Витязь" набрал 30 баллов после стольких же игр и поднялся на десятую строчку в таблице Запада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2047874-barys-upustil-preimuschestvo-v-schete-i-proigral-v-matche-khl/

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