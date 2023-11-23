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"Барыс прервал серию поражений в КХЛ

Опубликовано:

Понтус Оберг
Понтус Оберг: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на домашнем льду в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе "Барыса" отличились Руслан Оспанов (12-я минута), Нельсон Ножье (33, в меньшинстве), Кирилл Савицкий (56), а победную шайбу забросил Понтус Оберг (62). У "Нефтехимика" дубль оформил Андрей Белозеров (8 — в большинстве, 40), еще одним голом отметился Александр Дергачев (58).

Астанинцы прервали серию из трех поражений, теперь в их активе 27 очков после 35 матчей. "Барыс" по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 27 ноября дома против подмосковного "Витязя".

"Нефетехимик" с 34 очками после 34 матчей идет девятым в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2047357-barys-prerval-seriyu-porazheniy-v-khl/

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