Собирали зубы со льда: россиянина жестко травмировали в матче НХЛ (видео)

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев лишился нескольких зубов в матче регулярного чемпионата с "Монреаль Канадиенс", передает NUR.KZ.

В третьем периоде нападающий участвовал в атаке на ворота соперника, но получил клюшкой по лицу от форварда хозяев Брендана Галлахера. Дорофеев рухнул на лед, держась за окровавленную челюсть. Партнеры помогли ему подняться и собрать выбитые зубы. В сопровождении врачей россиянин покинул площадку и досрочно завершил матч.

Галлахер за нарушение правил был удален на четыре минуты. Во время этого большинства "Голден Найтс" забросили две шайбы и в итоге выиграли со счетом 6:5.

Напомним, "Вегас" — действующий победитель Кубка Стэнли.

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