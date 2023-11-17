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Собирали зубы со льда: россиянина жестко травмировали в матче НХЛ (видео)

Опубликовано:

Павел Дорофеев
Павел Дорофеев: Minas Panagiotakis/Getty Images

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев лишился нескольких зубов в матче регулярного чемпионата с "Монреаль Канадиенс", передает NUR.KZ.

В третьем периоде нападающий участвовал в атаке на ворота соперника, но получил клюшкой по лицу от форварда хозяев Брендана Галлахера. Дорофеев рухнул на лед, держась за окровавленную челюсть. Партнеры помогли ему подняться и собрать выбитые зубы. В сопровождении врачей россиянин покинул площадку и досрочно завершил матч.

Галлахер за нарушение правил был удален на четыре минуты. Во время этого большинства "Голден Найтс" забросили две шайбы и в итоге выиграли со счетом 6:5.

Напомним, "Вегас" — действующий победитель Кубка Стэнли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2046291-sobirali-zuby-so-lda-rossiyanina-zhestko-travmirovali-v-matche-nhl-video/

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