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"Барыс" назвал состав на выездную серию матчей КХЛ

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"Барыс" ХК
"Барыс" ХК. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" обнародовал состав на выездную серию матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Казахстанский клуб проведет игры в Челябинске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Даниил Кудимов (командирован из "Снежных Барсов"), Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Райли Барбер, Дмитрий Гурков, Энтони Камара, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

Самат Данияр вновь переведен в список травмированных, он пропустит ближайшие матчи команды.

Ближайший матч состоится завтра, 16 ноября. "Барыс" сыграет с "Трактором".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2045941-barys-nazval-sostav-na-vyezdnuyu-seriyu-matchey-khl/

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