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"Барыс" одержал волевую победу и прервал серию поражений в КХЛ

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Матч "Барыса" и "Северстали"
Матч "Барыса" и "Северстали": hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" на домашнем льду обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

На 17-й минуте Никита Коростелев реализовал численное преимущество и вывел гостей вперед. Однако затем "Барыс" отметился четырьмя голами: по шайбе в большинстве забросили Адиль Бекетаев (28) и Кирилл Савицкий (30), а затем дубль оформил Батырлан Муратов (33, 51), который также отдал в матче две результативные передачи.

Астанинцы прервали серию из трех поражений и набрали 25 очков после 31 встречи. "Барыс" по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции. Следующую игру столичная команда проведет 16 ноября на выезде с челябинским "Трактором".

В активе "Северстали" осталось 30 очков после 28 матчей, череповчане идут восьмыми на Западе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2045350-barys-oderzhal-volevuyu-pobedu-i-prerval-seriyu-porazheniy-v-khl/

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