"Барыс" одержал волевую победу и прервал серию поражений в КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашнем льду обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

На 17-й минуте Никита Коростелев реализовал численное преимущество и вывел гостей вперед. Однако затем "Барыс" отметился четырьмя голами: по шайбе в большинстве забросили Адиль Бекетаев (28) и Кирилл Савицкий (30), а затем дубль оформил Батырлан Муратов (33, 51), который также отдал в матче две результативные передачи.

Астанинцы прервали серию из трех поражений и набрали 25 очков после 31 встречи. "Барыс" по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции. Следующую игру столичная команда проведет 16 ноября на выезде с челябинским "Трактором".

В активе "Северстали" осталось 30 очков после 28 матчей, череповчане идут восьмыми на Западе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.