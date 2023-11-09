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Казахстанские хоккеисты победили сборную России на турнире в Беларуси

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Сборная Казахстана по хоккею U16
Сборная Казахстана по хоккею U16. Фото: Пресс-служба федерации хоккея Казахстана

Юношеская сборная Казахстана по хоккею до 16 лет обыграла команду России в рамках турнира который в эти дни проходит в столице Беларуси Минске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Во втором матче Кубка Президентского спортивного клуба в Минске юношеская сборная Казахстана встретилась с командой России U16. На 13 секунде нашим хоккеистам удалось забить быстрый гол, счет в матче открыл Абзал Алибек.

Сопернику вскоре удалось сравнять в большинстве. Второй период прошел без заброшенных шайб. Казахстанцы вновь вышли вперед в третьем отрезке, отличился Семен Черкасов. Но вновь удаление и соперник сравнял счет. Матч перешел в овертайм. Точку в этой встрече на последней минуте пятиминутки поставил Аристарх Киреев. Победа сборной Казахстана.

Завтра в рамках Кубка Президентского спортивного клуба состоится турнир 3х3. Начало в 15:00 по времени Астаны. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2045000-kazahstanskie-hokkeisty-pobedili-sbornuyu-rossii-na-turnire-v-belarusi/

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