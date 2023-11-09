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Экс-тренер "Барыса" Назаров: Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ

Опубликовано:

Андрей Назаров
Андрей Назаров. Фото: ХК "Сочи"

Бывший главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Андрей Назаров заявил о готовности Казахстана заявить в Континентальную хоккейную лигу еще один клуб, сообщает "Чемпионат".

"Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран - России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей.

Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьезной инфраструктуры хватает: возьмите Алматы и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием "Барыса", "Трактора" и "Спартака".

Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят",- озвучил Назаров.

Отметим, что специалист возглавлял "Барыс" с 2014 по 2015 года, а также с 2015 по 2016. Также он руководил национальной сборной Казахстана (2014-2016).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2044995-eks-trener-barysa-kazahstan-davno-sozrel-dlya-vtorogo-kluba-v-khl/

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