Экс-тренер "Барыса" Назаров: Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ

Бывший главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Андрей Назаров заявил о готовности Казахстана заявить в Континентальную хоккейную лигу еще один клуб, сообщает "Чемпионат".

"Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран - России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей.

Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьезной инфраструктуры хватает: возьмите Алматы и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием "Барыса", "Трактора" и "Спартака".

Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят",- озвучил Назаров.

Отметим, что специалист возглавлял "Барыс" с 2014 по 2015 года, а также с 2015 по 2016. Также он руководил национальной сборной Казахстана (2014-2016).

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