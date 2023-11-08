"Барыс" всухую проиграл финалисту прошлого сезона Кубка Гагарина

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уступил казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и потерпел второе поражение подряд, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе "Ак Барса" отличились Илья Сафонов (33-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (37) и Евгений Свечников (60), забросивший шайбу в пустые ворота. Это пятая встреча в сезоне, в которой "Барыс" не смог отметиться голом.

Столичная команда проиграл казанцам второй матч подряд. В активе астанинцев осталось 23 очка после 29 встреч, они занимают предпоследнее, 11-е, место в Восточной конференции.

"Ак Барс" возглавил турнирную таблицу на Востоке, набрав 38 очков в 27 матчах. Казанцы — финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

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