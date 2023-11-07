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Сборная Казахстана заняла последнее место на международном хоккейном турнире

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Матч сборных Казахстана и Беларуси
Матч сборных Казахстана и Беларуси: Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (не старше 20 лет) уступила сверстникам из Беларуси в заключительном матче Кубка Будущего, который прошел в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Встреча во дворце спорта "Юбилейный" завершилась поражением казахстанцев со счетом 3:5. Дубль оформил форвард Роман Ермак (18-я и 36-я минуты), одну из шайб забросивший в большинстве. Капитан национальной команды был признан лучшим хоккеистом матча в составе проигравших.

Ещё одну шайбу у сборной Казахстана забросил нападающий Асанали Русланулы (35), для которого гол стал вторым на турнире.

Таким образом, казахстанские хоккеисты уступили во всех матчах Кубка Будущего и заняли последнее место в турнирной таблице. Чемпионом соревнований стала молодежная сборная России, серебро завоевали белорусы, бронзу — юношеская команда хозяев (не старше 18 лет).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2044408-sbornaya-kazahstana-zanyala-poslednee-mesto-na-mezhdunarodnom-hokkeynom-turnire/

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