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Тренер "Барыса" объяснил, что помогло команде прервать серию поражений

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Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев: Официальный сайт ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев отметил, что его команда прибавила в движении и создании моментов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

В четверг астанинцы на выезде обыграли екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов — 3:2. "Барыс" прервал серию из четырех поражений.

"Игра тяжелая, после матча недельной давности разобрали, поработали чуть-чуть. Прибавили в движении, на льду сегодня была команда. Чуть не дотянули в основное время, но выиграли по буллитам.
В прошлой игре, как вы видели, не было должного движения, а без движения хоккея не бывает, не бывает моментов и голов. Когда ты быстрее двигаешься, ты создаешь свои моменты и заставляешь соперника ошибаться", — заявил Мамбеталиев.

Победа позволила "Барысу" набрать 23 очка после 27 матчей. Однако команда по-прежнему располагается на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.

Следующий матч астанинцы проведут 4 ноября на выезде против казанского "Ак Барса" — финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2044005-trener-barysa-obyasnil-chto-pomoglo-komande-prervat-seriyu-porazheniy/

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