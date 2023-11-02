Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новое хоккейное правило ввели в Канаде после трагедии на льду

Опубликовано:

Минута молчания в память об Адаме Джонсоне
Минута молчания в память об Адаме Джонсоне: Joe Sargent/Getty Images

Западная хоккейная лига (WHL) объявила о требовании использовать амуницию для защиты шеи после гибели одного из игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Правило вступит в силу с 3 ноября или в тот момент, когда соответствующая экипировка будет доступна всем клубам, которые участвуют в турнире. Требование распространяется на все ледовые мероприятия, включая тренировки.

В лиге допускают, что с доставкой лицензированных средств защиты могут возникнуть проблемы из-за повышенного спроса после гибели Адама Джонсона — бывшего игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз". Смерть американского спортсмена и стала причиной ввода нового правила.

Джонсон выступал за "Ноттингем Пантерз" и 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс" получил ранение. Один из соперников в игровом эпизоде лезвием конька рассек форварду шею. Пострадавший покинул лед, истекая кровью, и был госпитализирован. Позднее в больнице Джонсон скончался.

Хоккеисты "Анахайма" и "Питтсбурга"
Хоккеисты "Анахайма" и "Питтсбурга" почтили память Джонсона: Harrison Barden/Getty Images

Матч "Пантерз" и "Стилерс" не был доигран. В рамках ближайших встреч EIHL проведут мероприятия, посвященные памяти Джонсона.

На трагический инцидент отреагировали и в НХЛ, где рекомендовали игрокам использовать защиту шеи. Однако обязательное правило там вводить не стали.

WHL — одна из трех юниорских лиг, которые входят в систему Канадской хоккейной лиги. Штаб-квартира организации находится в Калгари, в турнире также выступают клубы из США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2043809-novoe-hokkeynoe-pravilo-vveli-v-kanade-posle-tragedii-na-ldu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.