Новое хоккейное правило ввели в Канаде после трагедии на льду

Западная хоккейная лига (WHL) объявила о требовании использовать амуницию для защиты шеи после гибели одного из игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Правило вступит в силу с 3 ноября или в тот момент, когда соответствующая экипировка будет доступна всем клубам, которые участвуют в турнире. Требование распространяется на все ледовые мероприятия, включая тренировки.

В лиге допускают, что с доставкой лицензированных средств защиты могут возникнуть проблемы из-за повышенного спроса после гибели Адама Джонсона — бывшего игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз". Смерть американского спортсмена и стала причиной ввода нового правила.

Джонсон выступал за "Ноттингем Пантерз" и 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс" получил ранение. Один из соперников в игровом эпизоде лезвием конька рассек форварду шею. Пострадавший покинул лед, истекая кровью, и был госпитализирован. Позднее в больнице Джонсон скончался.

Хоккеисты "Анахайма" и "Питтсбурга" почтили память Джонсона: Harrison Barden/Getty Images

Матч "Пантерз" и "Стилерс" не был доигран. В рамках ближайших встреч EIHL проведут мероприятия, посвященные памяти Джонсона.

На трагический инцидент отреагировали и в НХЛ, где рекомендовали игрокам использовать защиту шеи. Однако обязательное правило там вводить не стали.

WHL — одна из трех юниорских лиг, которые входят в систему Канадской хоккейной лиги. Штаб-квартира организации находится в Калгари, в турнире также выступают клубы из США.