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Лучший бомбардир "Барыса" не поможет команде в ближайших матчах КХЛ

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Райли Барбер
Райли Барбер. Фото: hcbarys.kz

Лучший бомбардир хоккейной клуба "Барыс" Райли Барбер не сможет сыграть в ближайших выездных матчах в рамках "регулярки" КОнтинентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.

Хоккеист восстанавливается от травмы. Он не будет играть в гостевых матчах против "Металлурга" (31 октября), "Автомобилиста" (2 ноября) и "Ак Барса" (4 ноября).

"Барбер восстанавливается после повреждения, полученного в поединке с "Автомобилистом". В ближайших выездных играх команде он не поможет. Артем Королев провел первую тренировку в общей группе, его появление в игре вечером весьма вероятно",- говорится в сообщении.

Отметим, что Райли провел в этом сезоне 23 матча, в которых забросил десять шайб и сделал 13 результативных передач.

Сегодня, 31 октября, "Барыс" сыграет с "Металлургом". Начало в 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2043367-luchshiy-bombardir-barysa-ne-pomozhet-komande-v-blizhayshih-matchah-khl/

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