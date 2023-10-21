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Чешский легионер "Барыса" Давид Скленичка провел 150 матчей в КХЛ

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Давид Скленичка
Давид Скленичка. Фото: hcbarys.kz

Защитник сборной Чехии и казахстанского клуба "Барыс" Давид Скленичка провел 150 игр в Континентальной хоккейной лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Встреча "Сочи" - "Барыс" в рамках регулярного чемпионата стала для Давида Скленички 150-й в Континентальной хоккейной лиге. 19 из них защитник провёл в майке «Барыса».

На данный момент Скленичка (1+14, по системе гол+пас) делит с Никитой Нестеровым из ЦСКА (5+10) звание самого результативного игрока обороны в текущем регулярном чемпионате. В целом за четыре сезона в КХЛ в активе Давида числятся 16 голов и 37 результативных передач.

Напомним, в выездном матче против "Сочи" казахстанский клуб одержал победу со счетом - 5:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2042017-cheshskiy-legioner-barysa-david-sklenichka-provel-150-matchey-v-khl/

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