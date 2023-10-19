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Галым Мамбеталиев о матче с "Ладой": Мы прозевали начало

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Галым Мамбеталиев
Галым Мамбеталиев. Фото: hcbarys.kz

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт команды.

"Мы прозевали начало, пропустили гол. Второй гол - недосмотрели на пятаке. А так, в принципе, играли неплохо. Команде нужно прибавить в функциональном состоянии. Сейчас игры идут через день, так у всех, но мы не успеваем восстанавливаться.
Поэтому есть такие перепады: один матч нормально сыграем, а другой… Там недосмотрел, там недодержал. Это все из-за того, что нет полноценного восстановления",- озвучил Мамбеталиев.

Отметим, что "Барыс" на выезде уступил "Ладе" со счетом 1:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2041673-galym-mambetaliev-o-matche-s-ladoy-my-prozevali-nachalo/

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