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Сборная Казахстана по пара хоккею заняла четвертое место на чемпионате мира

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Сборная Казахстана по пара хоккею
Сборная Казахстана по пара хоккею. Фото: Пресс-служба Национального параолимпийского комитета

Сборная Казахстана завершила участие в чемпионате мира по пара хоккею B-Pool в Астане с победой над Великобританией, со счетом 4:3 и завоевала четвертое место в общем рейтинге турнира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального параолимпийского комитета.

Чемпионат мира по пара хоккею B-pool проходил с 6 по 11 октября в столице Казахстана на "Тарлан арене". В международном турнире приняли участие шесть команд. Итоговое распределение мест выглядит следующим образом:

первое место - Япония

второе место - Словакия

третье место - Швеция

четвертое место - Казахстан

пятое место - Великобритания

шестое место - Финляндия

Команды, занявшие первые два места, завоевали возможность продвигаться на следующий уровень и участвовать в чемпионате мира по пара хоккею А-Pool.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040764-sbornaya-kazahstana-po-para-hokkeyu-zanyala-chetvertoe-mesto-na-chempionate-mira/

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