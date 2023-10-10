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Хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с казахстанским нападающим

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Руслан Оспанов
Руслан Оспанов. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с казахстанским нападающим Русланом Оспановым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Двухстороннее соглашение с казахстанским нападающим рассчитано на два сезона (до 30 апреля 2025 года).

"Оспанов прошел всю вертикаль развития в нашем клубе. На заре карьеры он выступал за юношеские команды и "Снежные Барсы". Минувший сезон Руслан провел в Северной Америке. Летом форвард вернулся в систему "Барыса" и играл за "Номад".

За 13 матчей хоккеист заработал 16 (6+10) очков, что позволяет ему занимать второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана. Сегодня Оспанов провел первую тренировку в составе основной команды",- говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2040403-hokkeynyy-klub-barys-podpisal-kontrakt-s-kazahstanskim-napadayuschim/

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