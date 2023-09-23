"Барыс" проиграл второй матч подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный «Барыс» на выезде уступил новосибирской «Сибири», передает NUR.KZ.

Казахстанская команда проводила матч на выезде. Счет был открыт уже в первом периоде. На третьей минуте Павел Гоголеd выводит хозяев площадки вперед. "Барыс" смог ответить через 12 минут. Большинство грамотно реализовывает Райли Барбер.

Во второй двадцатиминутке "Сибирь" увеличивает разрыв в счете - 2:1. На старте заключительного отрезка новосибирская команда снова выходит вперед, затем все тот же Райли Барбер сокращает отставание - 3:2. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота "Барыса". Итоговый счет - 2:4 - второе подряд поражение казахстанского клуба.

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