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30 лет независимости Казахстана

"Барыс" проиграл второй матч подряд

Опубликовано:

Барыс
Барыс. Фото: hcbarys.kz

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный «Барыс» на выезде уступил новосибирской «Сибири», передает NUR.KZ.

Казахстанская команда проводила матч на выезде. Счет был открыт уже в первом периоде. На третьей минуте Павел Гоголеd выводит хозяев площадки вперед. "Барыс" смог ответить через 12 минут. Большинство грамотно реализовывает Райли Барбер.

Во второй двадцатиминутке "Сибирь" увеличивает разрыв в счете - 2:1. На старте заключительного отрезка новосибирская команда снова выходит вперед, затем все тот же Райли Барбер сокращает отставание - 3:2. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота "Барыса". Итоговый счет - 2:4 - второе подряд поражение казахстанского клуба.

25 сентября «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2037841-barys-proigral-vtoroy-match-podryad/

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