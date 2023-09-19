Хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с чешским нападающим

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официлаьно объявил о подписании контракт с нападающим из Чехии ХК Рудольфом Червенb, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2024 года).

Большую часть своей карьеры Червени провел в чемпионате Чехии. Форвард дебютировал в КХЛ в составе братиславского "Слована" в 2018 году. В сезоне 2021/22 годов Рудольф защищал цвета "Динамо" из Риги.

В минувшем сезоне хоккеист играл за "Адмирал" из Владивостока. За 60 матчей в регулярном чемпионате спортсмен заработал 20 (13+7) очков. За 12 встреч плей-офф в активе Червени числятся 3 результативные передачи.

Спортсмен уже провел первую тренировку в составе астанчан.

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