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Лидер "Барыса" получил травму и не поможет команде в следующем матче

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Алекс Грант
Алекс Грант. Фото: hcbarys.kz

Канадский защитник столичного хоккейного клуба Алекс Грант получил повреждение в матче с новосибирской "Сибирью" и переведен в список травмированных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

По ходу встречи «Барыса» с «Сибирью», прошедшей 7 сентября в Новосибирске, повреждение получил Алекс Грант. После прохождения медицинского обследования защитник переведён в список травмированных и пропустит следующую игру.

В текущем сезоне Алекс сыграл три матча, за которые отметился голом и результативной передачей.

Напомним, следующий матч столичная команда проведет в субботу, 16 сентября, на своем льду против "Адмирала" (Владивосток) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2036463-lider-barysa-poluchil-travmu-i-ne-pomozhet-komande-v-sleduyuschem-matche/

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