Голевая феерия: "Барыс" с четырьмя шайбами в драматичном матче упустил победу

ХК "Барыс": Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче потерпел поражение в овертайме 4:5 от новосибирской "Сибири" в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Матч для казахстанской команды складывался самым лучшим образом. В первом периоде подопечные Андрея Скабелки уже праздновали две забитые шайбы. Героями этих эпизодов в большинстве стали Давид Скленичка и Алекс Грант. Во второй двадцатиминутке Райли Барбер доводит счет до разгромных 3:0 и после этого начинается "кошмар" для "Барыса". Ведь гости смогли не просто сравнять счет, но и вырвать победу.

В середине матча соперники забрасывают первые две шайбы. На старте третьего отрезка "Сибирь" сравняла шансы. Затем Батырлан Муратов выводит "Барыс" снова вперед в этой встрече, а Алексей Яковлев вновь возвращает соперников в игру. Уже в овертайме "Сибирь" смогла отличиться в пятый раз.

Итоговый счет встречи -4:5. "Барыс" терпит второе поражение подряд на старте сезона КХЛ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2035242-golevaya-feeriya-barys-s-chetyrmya-shaybami-v-dramatichnom-matche-upustil-pobedu/