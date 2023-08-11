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"Зимняя классика": в Казахстане впервые пройдет хоккейный турнир на открытом воздухе

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Хоккеисты на льду
Хоккей. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

"Зимняя классика" - это один из самых захватывающих ивентов хоккейного сезона, который традиционно проводится на открытых площадках. Возможность проведения мероприятия такого формата в нашей стране обсуждается уже давно. Корреспондент NUR.KZ узнала у руководителей Федерации хоккея Казахстана, когда болельщики данного вида спорта смогут увидеть игры на открытом воздухе.

В новом сезоне федерацией хоккея запланировано много новшеств в Чемпионате Казахстана. Так, генеральный директор КФХ Глеб Каратаев заверил, что ключевым событием станет проведение зимой будущего года турнира на открытом воздухе по типу американской "Зимней классики.

"12 января у нас запланирована "Зимняя классика". Сейчас выбираем место проведения и формат. Для интереса публики это будет небольшой турнир среди детей. Затем сыграют женские хоккейные команды. Обязательно сыграем в следж-хоккей. Потом уже будет основной матч" - отмечает генеральный директор.

Что касается других нововведений, то в активной разработке также развитие женского, детско-юношеского и молодежного хоккея.

"Самое главное, в этом сезоне мы запланировали официальную церемонию закрытия чемпионата Казахстана по хоккею. Пригласим топ-клубы и лучших игроков для награждения в конце сезона" -заявляет Каратаев.

Праздники большого хоккея пройдут не только в столице, но также в других городах и регионах страны. Таким образом, с наступлением нового сезона любителям хоккея будет на что посмотреть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032113-zimnyaya-klassika-v-kazahstane-vpervye-proydet-hokkeynyy-turnir-na-otkrytom-vozduhe/

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