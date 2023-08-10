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"Барыс" проиграл на старте предсезонного турнира

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" стартовал с минимальным поражением(1:2) от ярославского "Локомотива" в рамках предсезонного турнира в Казани, передает NUR.KZ.

Матчем Барыс-Локомотив открывался Кубок "ТАНЕКО" на казанском льду. В счете первыми повели подопечные Андрея Скабелки. В первом периоде на шестой минуте ворота "железнодорожников" мощным броском поразил новичок команды Райли Барбер.

На перерыв Барыс уходил с минимальным преимуществом. Во второй двадцатиминутке уже соперники праздновали забитую шайбу. Автором гола стал Ярослав Лихачев. В третьем периоде ярославцы увеличили разрыв в счете. В равных составах забитой шайбой отметился Алексей Кожевников.

При счете 1:2 в пользу Локомотива по окончанию основного времени состоялась серия буллитов. Она была необходима для дополнительных очков. Героем послематчевых бросков стал голкипер "Барыса" Андрей Шутов, который оставил ворота в неприкосновенности.

Следующую игру "Барыс" проведет завтра, 11 августа, против челябинского "Трактора" в 16.00 по времени Астаны. Кубок "ТАНЕКО" продлится до 14 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032004-barys-proigral-na-starte-predsezonnogo-turnira/

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