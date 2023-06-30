Расписание матчей "Барыса" на турнире в Казани

Матч "Ак Барс" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Представлено официальное расписание матчей хоккейного клуба "Барыс" на предсезонном турнире Кубок TANECO 2023 в Казани (Россия), сообщает пресс-служба столичной команды.

Помимо хозяев турнира из "Ак Барса", а также "Барыса", за трофей будут бороться "Локомотив" из Ярославля и челябинский "Трактор". Каждой команде предстоит провести по три матча на групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире.

Расписание матчей Кубка TANECO 2023 (по времени Астаны)

10 августа, четверг

16:00. "Локомотив" – "Барыс"

22:00. "Ак Барс" – "Трактор"

11 августа, пятница

16:00. "Трактор" – "Барыс"

22:00. "Ак Барс" – "Локомотив"

13 августа, воскресенье

15:00. "Трактор" – "Локомотив"

20:00. "Ак Барс" – "Барыс"

14 августа, понедельник

16:00. Матч за 3-е место

22:00. Финал

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2026995-raspisanie-matchey-barysa-na-turnire-v-kazani/