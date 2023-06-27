ХК "Барыс" в новом сезоне КЗЛ проведет первый матч на домашней арене

Матч "Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги 2 сентября. Первый матч хоккеисты проведут в Астане, сообщает пресс-служба команды.

Так, стартовую игру регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 годов подопечные Андрея Скабелки проведут 2 сентября. На домашнем льду "Барыс" примет "Салават Юлаев".

4 сентября в Астане пройдет матч "Барыс" - "Сибирь". После этого наша команда отправится в Новосибирск с ответным визитом. Эта встреча запланирована на 7 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ столичный клуб не смог пробиться в плей-офф. Команда завершила "регулярку" на последнем месте в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2026619-hk-barys-v-novom-sezone-kzl-provedet-pervyy-match-na-domashney-arene/