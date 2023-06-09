"Барыс" и КХЛ подписали соглашение о совместной работе по развитию молодежного хоккея

Борис Иванищев. Фото: hcbarys.kz

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и столичный клуб "Барыс" заключили меморандум о развитии молодежного хоккея, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Соответствующее соглашение на II молодежном форуме СНГ и ЕАЭС подписали глава КХЛ Алексей Морозов и президент хоккейного клуба "Барыс" Борис Иванищев.

В сезоне 2023/2024 молодежная команда системы клуба "Снежные Барсы" возвращается в число участником чемпионата МХЛ.

"Мы были рады представить свою Лигу и наш хоккей на замечательном форуме, где у всех была возможность в неформальной обстановке обсудить насущные вопросы, познакомиться с коллегами. Благодарим правительство РФ за возможность поучаствовать в крупном мероприятии. Будем совместно продвигать хоккей в регионах ЕАЭС, проводить выставочные мероприятия КХЛ",- озвучил Морозов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2024141-barys-i-khl-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-rabote-po-razvitiyu-molodezhnogo-hokkeya/