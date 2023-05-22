Казахстан - Словения: наша сборная проведет заключительный матч на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сегодня, 22 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет своей последний матч на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Наша команда встретится со Словенией, передает NUR.KZ.

Большого турнирного значения матч уже не имеет. Казахстан сохранил место в высшем дивизионе турнира, а словенцы, которые так и не смогли набрать очки, покинут элиту.

Для казахстанской команды данный матч станет седьмым в рамках группового раунда. Наши хоккеисты одержали две победы (над Норвегией и Словакией) и потерпели четыре поражения от Чехии, Канады, Швейцарии и Латвии.

В активе сборной четыре очка и промежуточное шестое место. Лидером же группы B является Швейцария, в активе которой 18 очков.

Матч Казахстан - Словения начнется в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021515-kazahstan-sloveniya-nasha-sbornaya-provedet-zaklyuchitelnyy-match-na-chm-po-hokkeyu/