Казахстан потерпел разгромное поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Матч Казахстан - Латвия. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею провела шестой матч на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Команда Галыма Мамбеталиева потерпела разгромное поражение, передает NUR.KZ.

Наши хоккеисты сыграли против Латвии. Матч завершился крупной победой соперников со счетом 7:0. Голами в игре отметились Рихардс Букартс, Оскарс Батна, Мартиньш Дзиеркалс, Родриго Аболс (дважды), Микс Индрашис, Каспар Даугавиньш.

Таким образом, сборная Казахстана по хоккею проиграла в четвертый раз. Ранее наши хоккеисты уступили Чехии, Канаде, Швейцарии. В активе команды победы над Норвегией и Словакией и четыре очка.

Заключительный матч в групповом этапе казахстанская сборная проведет против Словении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021413-kazahstan-poterpel-razgromnoe-porazhenie-na-chm-2023-po-hokkeyu/