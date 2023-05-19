Казахстан - Словакия: наша сборная проведет пятый матч на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сегодня, 19 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет пятый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Подопечные Галыма Мамбеталиева встретятся со Словакией, передает NUR.KZ.

Обеим сборным необходимы очки. Словаки пытаются пробиться в плей-офф чемпионата мира. Казахстан в свою очередь должен закрепиться в высшем дивизионе турнира.

В данный момент группу B возглавляет Швейцария (12 очков). Канадцы идут на втором месте (11 очков). Чехия замыкает тройку лучших (10 очков). Напомним, что в плей-офф пройдут четыре команды из восьми. Пока промежуточное четвертое место у Латвии (5 очков). Следом расположилась Словакия (4 очка). Казахстан находится на седьмом месте с двумя очками.

Матч Казахстан - Словакия начнется в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что Словакия побеждала на чемпионате мира. Случилось это в 2002 году. В финале словаки обыграли сборную России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021240-kazahstan-slovakiya-nasha-sbornaya-provedet-pyatyy-match-na-chm-po-hokkeyu/