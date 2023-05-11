Определился состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2023

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Завтра, 12 мая, стартует чемпионат мира-2023 по хоккею. В итоговый состав сборной Казахстана 25 хоккеистов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Страну на ЧМ представят 22 полевых игрока и три вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Первый матч сборная Казахстана проведет 13 мая против команды Норвегии. Также в группе B сыграют в группе сборные Канады, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словакии и Словении.

Добавим, что ЧМ пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020143-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-chm-2023/