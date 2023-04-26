Максим Мусоров и Андрей Буяльский вызваны в сборную Казахстана по хоккею перед чемпионатом мира

Максим Мусоров и Андрей Буяльский. Фото: icehockey.kz

К расширенному составу сборной Казахстана по хоккею перед чемпионатом мира привлечены еще два игрока. В команду вызваны Максим Мусоров и Андрей Буяльский, сообщает пресс-служба Федерации.

Форвард Андрей Буяльский, выступающий в американской студенческой лиге NCAA за команду "Вермонт Катамаунтс", в нынешнем сезоне в 36 играх набрал 17 очков.

Максим Мусоров завоевал Кубок Петрова в составе подмосковного "Химика»". В минувшем сезоне ВХЛ форвард провел 44 матча и набрал 10 (6+4) баллов.

В данный момент сборная продолжает подготовку к чемпионату мира. Мировое первенство пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая.

Сборной Казахстана на групповом этапе будут противостоять Канада, Чехия, Латвия, Словакия, Словения, Норвегия и Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2018397-maksim-musorov-i-andrey-buyalskiy-vyzvany-v-sbornuyu-kazahstana-po-hokkeyu-pered-chempionatom-mira/