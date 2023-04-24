Юниорская сборная Казахстана стартовала с победы на ЧМ по хоккею

Казахстан - Венгрия. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана одержала победу над командой Венгрии в стартовом матче юниорского чемпионата мира в Анже (Франция) в группе "А" первого дивизиона, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Адиль Бейсембаев, еще одну шайбу забросил Артур Гросс.

Венгрия - Казахстан - 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

0:1 - Бейсембаев (Корчагин, Ляпунов) - 20:51 ГБ

0:2 - Гросс (Жусупбеков) - 34:00

0:3 - Бейсембаев (Ким, Нуркенов) - 35:02

Вратари: Чала - Никитин

Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут против команды Японии 24 апреля в 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017976-yuniorskaya-sbornaya-kazahstana-startovala-s-pobedy-na-chm-po-hokkeyu/