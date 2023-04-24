Женская сборная Казахстана проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

В Сувоне (Южная Корея) завершился женский чемпионат мира по хоккею в группе "В" первого дивизиона. По его итогам сборная Казахстана вылетела во второй дивизион, передает NUR.KZ.

Женская сборная Казахстана крайне неудачно выступила на чемпионате мира-2023, проиграв все пять матчей - командам Великобритании (0:1), Италии (2:3), Польши (2:3) и Южной Кореи (1:2).

Тем самым подопечные Виктории Сазоновой заняли последнее место в группе "В" первого дивизиона и вылетели в группу "А" второго дивизиона.

В группу "А" первого дивизиона вышла команда Южной Кореи, одержавшая пять побед из пяти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017963-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-proigrala-vse-matchi-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/