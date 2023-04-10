Сборная Казахстана по хоккею представила план подготовки к ЧМ-2023

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Мужская сборная Казахстана по хоккею примет участие в чемпионате мира-2023, который будут принимать Рига (Латвия) и Тампер (Финляндия), сообщает пресс-служба Федерации.

Наши хоккеисты выступят в группе В. На групповом этапе сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

10 апреля игроки, завершившие сезон в своих клубах, соберутся в Астане, где проведут первый этап сборов. 22 и 24 апреля на "Барыс Арене" запланированы товарищеские игры сборной Казахстана с командой Южной Кореи.

С 5 по 7 мая в Астане пройдет турнир, в котором наша национальная сборная сыграет с Россией и Беларусью. 8 мая команда отправится в Латвию, где уже 13 мая проведет первую игру против Норвегии.

Добавим, что ЧМ пройдет с 12 по 28 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2016197-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-predstavila-plan-podgotovki-k-chm-2023/