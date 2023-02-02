"Барыс" на выезде уступил "Ак Барсу"

Матч "Ак Барс" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Ак Барса", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Счет открыли хозяева. "Ак Барс" поймал соперников на пересменке, и Дмитрий Воронков броском с близкой дистанции переиграл Юлиуса Гудачека. Незадолго до сирены Адиль Бекетаев бросил от синей, и Антон Сагадеев, отлично сыгравший на чужом пятаке, переправил снаряд в ворота.

Второй отрезок прошел без взятий ворот. В начале заключительной трети гости получили шанс на реализацию лишнего. Однако сложившейся ситуацией лучше воспользовались казанцы.

Михаил Глухов убежал в меньшинстве в отрыв и забросил, как оказалось позднее, решающую шайбу в игре. 3 февраля подопечные Андрея Скабелки в Москве сыграют с "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2007713-barys-na-vyezde-ustupil-ak-barsu/