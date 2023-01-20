"Барыс" в матче КХЛ обыграл "Трактор"

Матч "Трактор" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" добился победы в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Трактора", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Стартовый отрезок прошел при игровом преимуществе хозяев. Во многом это стало возможным из-за удалений в стане "Барыса", которых за период набралось три. Но на перерыв соперники ушли с нулями на табло. Во втором периоде рисунок игры не изменился. "Трактор" контролировал шайбу, и под занавес двадцатиминутки челябинцы все же распечатали владения Юлиуса Гудачека. Михаил Горюнов-Рольгизер отличился точным броском с вершины.

Казахстанцы ответили в начале заключительной трети – Антон Сагадеев забросил в четвертом матче подряд. Тренерский штаб "Трактора" решил оспорить взятие ворот и взял запрос, однако результата это не принесло, и хозяева были наказаны малым штрафом. Не прошло и минуты, как Александр Борисевич реализовал большинство, забив свой второй гол в КХЛ. Радость гостей была недолгой – Роберт Хэмилтон точным броском от синей линии сравнял счет, который до сирены так и не изменился.

В овертайме победу гостям принес Никита Михайлис, который выдал сольный проход и поразил цель броском из-за ворот. "Барыс" прервал четырехматчевую серию поражений и отправляется в Екатеринбург, где 21 января сыграет с "Автомобилистом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2006106-barys-v-matche-khl-obygral-traktor/