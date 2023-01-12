ХК "Барыс" потерпел поражение от ЦСКА в Астане

Матч "Барыс" - ЦСКА. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" крупно проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Стартовый отрезок получился несколько парадоксальным. "Барыс" десять минут играл в большинстве, однако на перерыв в ранге лидера ушел ЦСКА. В одной из контратак в меньшинстве отличился Матвей Гуськов. В начале второго отрезка Константин Окулов при игре в большинстве упрочил преимущество армейцев.

Ответ хозяев не заставил долго ждать. Никита Михайлис после сольного прохода вывел на отличную позицию Антона Сагадеева, и 89-й номер "Барыса" был точен. Спустя восемь минут астанчане в свою очередь отличились в меньшинстве. Голевую атаку создали Линден Вей и Дмитрий Шевченко. Незадолго до перерыва москвичи воспользовались ошибкой соперников при выходе из зоны, и Сергей Плотников в третий раз заставил капитулировать Никиту Бояркина.

В заключительной трети гости усилиями Антона Слепышева и Максима Мамина создали еще две результативные атаки и довели матч до уверенной победы.

14 января "Барыс" примет на домашней арене "Нефтехимик".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005184-hk-barys-poterpel-porazhenie-ot-tsska-v-astane/